Confinement : les Vauclusiens invités à mettre des drapeaux aux balcons pour commémorer le 8 mai 1945

Le 8 mai sera normalement le dernier jour férié que nous vivrons confinés. À cette occasion, la préfecture de Vaucluse invite tous les habitants à commémorer le 75e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne le 8 mai 1945, en mettant des drapeaux bleu-blanc-rouge à leurs fenêtres ou balcons.

Des cérémonies en petit comité

En effet, en raison du confinement, les cérémonies commémoratives ne seront pas ouvertes au public. Les maires qui le souhaitent, "pourront organiser un dépôt de gerbe dans les lieux où la cérémonie se tient habituellement, en format restreint et en respectant les mesures de distanciation. "

"Nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945 mais aussi et surtout, la paix qui l'a suivie", écrit le président Macron. "C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe. Notre combat à tous, 75 ans plus tard", conclut le chef de l'État dans son message.

Des dons pour les Ehpad labellisés "Bleuet de France"

Pour lutter contre l'isolement des plus fragiles, le Bleuet de France a décidé d'aider les résidents des Ehpad, labellisés. Le Vaucluse en compte trois, situés à Cucuron, Apt et Saint-Christol. À ces établissements seront offerts des postes de radio, des tablettes numériques, des meubles pour améliorer le confort dans les chambres ainsi que du matériel de rééducation. Lorsque le déconfinement aura débuté, des sorties et des activités seront aussi possibles.

Pour pallier l'annulation des collectes, le Bleuet de France a lancé un appel aux dons. Une cagnotte solidaire a été ouverte "pour que chaque citoyen puisse donner pour les combattants d'hier et d'aujourd'hui."