Confinement : "même en restant à la maison, cela va être bien" dit une étudiante étrangère en Périgord

Julia Mamori, jeune étudiante venue du Brésil de 17 ans, vient tout juste d'arriver en France, et en Dordogne. Elle va passer un an en Périgord. Pour apprendre le français, mais avec un début de séjour compliqué par l'épidémie de coronavirus et le confinement