Coronavirus et confinement : même les sorties en mer sont interdites sur le littoral atlantique

Les sorties en mer pour les particuliers sont interdites dans le cadre du confinement, fait savoir ce mercredi la préfecture maritime de l'Atlantique.

Les sorties en voilier, les sorties pour de la pêche amateur, les navigations de plaisance et tous les loisirs nautiques sont prohibés pendant la période de confinement, instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Des contrôles réalisés

"Reportez vos sorties en mer afin de vous protéger et de ne pas exposer davantage les personnels de secours et de santé qui interviennent déjà, souvent, dans des conditions difficiles" précise la préfecture maritime, dans un communiqué. "Chaque opération de secours en mer peut en effet représenter une victime en plus à prendre en charge par des services hospitaliers déjà très sollicités."

La préfecture précise que les contrevenants seront sanctionnés et que des contrôles seront réalisés. Les pêcheurs professionnels ne sont pas concernés par cette interdiction.