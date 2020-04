Confinement : moins d'agents communaux au travail, les habitants invités à désherber devant chez eux

Un geste de solidarité, une aide précieuse pour les agents de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les services techniques sont actuellement en effectif réduit, des employés sont confinés à leur domicile pour éviter la propagation de la pandémie, les horaires de travail ont été modifiés.

La municipalité invite donc les habitants à désherber eux-mêmes les trottoirs en bas de chez eux, devant leurs portes et pas plus loin pour respecter les mesures de sécurité sanitaire : "avec l’arrivée du printemps, les trottoirs commencent à s’enherber. Pour contribuez à maintenir un aspect agréable de nos rues, vous pouvez d’ores et déjà débarrasser vos trottoirs des pissenlits, érigerons du canada et autres séneçons. Que vous ayez ou non la main verte, vous pouvez les arracher manuellement ou verser de l’eau chaude dessus".

Aucun produit chimique n'est toléré, juste de "l'huile de coude" encore et encore !