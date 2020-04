Confinement : "Moins de 10% des résidences secondaires sont occupées à Carnac"

La mise en place des mesures de confinement le 17 mars dernier a poussé certains habitants de région parisienne et d'autres à quitter leur logement pour se réfugier sur la côte bretonne. Le maire de Carnac Olivier Lepick tient à rétablir certaines vérités.

Les images ont fait le tour des journaux télévisés et des réseaux sociaux. Quelques heures avant la mise en place du confinement le 17 mars, vous avez sûrement vu ces trains bondés d'habitants de région parisienne se rendant en Bretagne. Menaçant de sanctions, les autorités ont d'ailleurs mis en garde ces habitants sur les risques qu'ils faisaient courir aux autres

Dans le golfe du Morbihan, la commune de Carnac n'a pas échappé à ces migrations, mais ce vendredi 17 avril, invité de France Bleu Armorique et France Breizh Izel, Olivier Lepick, le maire de la ville morbihannaise tient à mettre fin à ce qu'il appelle "une légende urbaine". "Moins de 10% des résidences secondaires sont aujourd'hui occupées par leurs propriétaires à Carnac," assure-t-il.

J'aurais aimé les sanctionner mais je n'en avais pas le pouvoir.

"J'ai lu et vu beaucoup de choses à ce sujet. La période que nous vivons peut susciter des comportements peu sympathiques. Il y a bien eu un afflux de Parisiens avant les annonces du Président et je n'ai pas de problème avec ces gens qui ont respecté la loi." Ce qui pose un peu plus problème à l'élu c'est ce qui s'est passé lors des vacances de Pâques. "Ces arrivées, je les condamne car elles sont stupides. J'aurais bien aimé les sanctionner mais je n'en avais pas le pouvoir."

Inquiétude pour la saison touristique

Olivier Lepick salue en revanche le comportement des habitants de sa commune. "Les gens ont compris l'intérêt du confinement. Il y a eu des sanctions mais dans l'ensemble les Carnacois ont été respectueux." Le maire s'inquiète désormais pour la saison touristique. "J'ai une certaine angoisse pour les petits commerçants, les hôteliers, les gérants de bars et de restaurants qui ne savent pas si ils auront des revenus dans les mois qui viennent et c'est un vrai problème."

En vue du déconfinement, comme les agglomérations de Saint-Malo et Rennes, la commune de Carnac a passé une commande de plus de 5.000 masques réutilisables pour équiper ses habitants. "Ils seront sûrement envoyés gratuitement par courrier dans le courant de la première semaine de mai."