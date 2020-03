Confinement - Montélimar met en place des mini-marchés avec cinq commerçants

Cinq commerçants seulement, une distance de 10 mètres entre chaque étal, un sens de circulation unique. La Ville de Montélimar a obtenu une dérogation de la part du préfet de la Drôme pour organiser des points d'approvisionnement en produits frais à la place des marchés.

Une mesure pour permettre aux "habitants du centre-ville, de Saint-James et de Pracomtal, qui ne pouvaient plus acheter de produits frais depuis l’interdiction générale des marchés, et qui se trouvaient dans l’impossibilité de se rendre en voiture dans les grandes et moyennes surfaces, [d'] acheter des fruits et des légumes » résume le maire Franck Reynier, sur le site internet de la ville.

Ces mini-marchés seront strictement réservés aux riverains des marchés habituels et auront lieu ainsi :

Mercredi : centre-ville

Jeudi : Saint-James

Vendredi : Pracomtal

Samedi : centre-ville

Pour le marché de Pracomptal, c'est le délégué du marché qui choisira quel commerçant peut s'installer. Dans les autres cas, la Ville fera un arbitrage. Un roulement entre les commerçants sera organisé sur tous les marchés car ce dispositif sera en place jusqu'au 15 avril au moins.

Les policiers municipaux seront présents durant toute la durée du marché pour s'assurer de son bon déroulement et contrôler les attestations dérogatoires des habitants ainsi que leur lieu d'habitation.