Confinement : Natasha St-Pier participe au challenge sportif des réservistes de la gendarmerie des Landes

Dans une vidéo postée sur Facebook, la chanteuse canadienne Natasha St-Pier participe au challenge sportif des réservistes de la gendarmerie des Landes, dont le but est de récolter de l'argent pour le SAMU du département.

La chanteuse Natasha St-Pier a participé au challenge "sport at home" des réservistes de la gendarmerie des Landes.

C'est un soutien "VIP" pour les réservistes de la gendarmerie des Landes. Mercredi 6 mai, ils ont lancé le challenge "sport at home", un challenge sportif à faire chez soi. L'objectif est de se filmer en train de faire une activité sportive de son choix et de faire un don, si on le souhaite, au profit du SAMU des Landes.

L'association "Amitié solidarité des réservistes des Landes", à l'origine de ce projet, a ainsi créé une cagnotte en ligne pour ceux qui voudraient apporter leur contribution. L'argent récolté servira à "financer l'équipement vidéo de la salle de régulation des appels "15" avec des écrans et webcams pour permettre le déploiement d'un nouveau dispositif de communication en visio avec les personnes appelant le 15", peut-on sur le site de la cagnotte.

À l'origine, ce sont seulement les 250 réservistes de la gendarmerie des Landes qui étaient invités à participer à ce challenge et à poster leur vidéo sur un groupe Facebook dédié. Mais ce vendredi, ils ont reçu le soutien de la chanteuse canadienne Natasha St-Pier. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, la chanteuse, qui habite aujourd'hui dans les Landes et donne des cours de yoga, réalise le défi sportif. En commentaire, elle invite ses abonnés à soutenir les réservistes landais.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie des Landes a également partagé la vidéo et rappelle que ceux qui souhaitent participer ont jusqu'à ce vendredi.