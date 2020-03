Coronavirus : "Les sans-abris ne se protègent pas, aidons-les", l'appel du Secours populaire 06

PHOTOPQR/NICE MATIN Franck Fernandes nice LE 03/01/2017 ; Distribution de repas et de vetements par l'association Nissart sans Faim sur la place Garibaldi

Tout le monde n'a pas "la chance" d'être confiné à la maison. Les sans-abris subissent de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus. Le Secours populaire renforce ses maraudes, mais manque de bras. Il faudrait 100 bénévoles supplémentaires sur la Côte d'Azur selon le secrétaire départemental du Secours populaire.

Il nous explique que "les sans-abris sont en première ligne face à cette maladie. Dès qu’ils voient les policiers, ils se cachent. Ils craignent d'être arrêtés. Ils ont le sentiment d’être pestiférés. La vie d'un SDF est beaucoup plus compliquée qu'il y a 15 jours. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de gel, ils ne se protègent pas, ils ont même tendance à se regrouper. Plus que jamais, ils se sentent isolés. Ils ont besoin d'être rassurés et nous avons besoin de bénévoles."

Pour devenir bénévole vous pouvez appeler le 04.92.00.24.26. Laissez un message sur le répondeur, vous serez ensuite rappelé