Confinement ou pas, des syndicalistes manifestent pour le 1er mai à Rouen

Les manifestations habituelles du 1er mai, à l'occasion de la Fête du travail, ont comme tout le reste été annulées du fait du confinement et de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Pour autant, plusieurs syndicalistes de Seine-Maritime ont tenu à se mobiliser de manière symbolique.

Le confinement n'arrête pas les syndicalistes les plus entêtés ! En cette Fête du travail, un 1er mai férié qui honore les travailleurs dans tout le pays, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés à Rouen (Seine-Maritime), pour "chanter l'Internationale" malgré le confinement et les mesures sanitaires liées au coronavirus Covid-19. Une "petite manifestation" selon la CGT locale, qui ne s'est pas défaite de ses habitudes : comme à chaque fois lors d'un départ de cortège à Rouen, les quelques manifestants se sont réunis au bout du cours Clémenceau, rive gauche.

Sur place, ils étaient une petite dizaine de résistants de la CGT et de Solidaires. "C'est un mouvement symbolique, on voulait mettre personne en danger", affirme Gérald le Corre, délégué syndical de la CGT en Seine-Maritime. "On a bien respecté les mesures de distanciation sociale."

Une action symbolique destinée à illustrer une colère montante face à "un gouvernement qui nous a menti sur les masques et qui n'a pas su nous protéger", grince le syndicaliste. Il envisage "très sérieusement de manifester dès le 11 mai devant la préfecture de Rouen". Des manifestations, il l'assure, qui seront respectueuses des gestes-barrière, "par paquets de dix personnes".

Manifestation... virtuelle

D'autres n'ont pas osé sortir pour lancer, comme chaque année, les cortèges en hommage aux travailleurs. C'est le cas de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) en Seine-Maritime. Pour autant, l'union départementale a quand même voulu marquer le coup.

"On était privés de défilé, on a dû se réinventer", révèle Arnaud Lebret, secrétaire général de l'UNSA 76. Se réinventer avec... une manifestation virtuelle, sur la page Facebook du syndicat. "Nos adhérents étaient appelés à se prendre en photo pour l'occasion", et à 11h, date traditionnelle du lancement des cortèges au Havre ou à Rouen les années précédentes, un défilé virtuel a été partagé sur la page.

L'occasion pour l'UNSA de remercier et de "rendre hommage aux personnels en première ligne, les soignants mais aussi les salariés de supermarchés, les pompiers, tout le monde", ajoute le secrétaire général.