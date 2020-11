Confinement : où se balader près de Nantes, dans un rayon de 20 kilomètres

Décision prise par le gouvernement : à partir de ce samedi 28 novembre, le confinement est allégé et il sera possible de sortir prendre l'air à 20 kilomètres de chez soi, pour une durée maximale de 3 heures. Voici quelques idées de balades près de Nantes.

Le confinement est allégé à partir de ce samedi 28 novembre et il est possible de sortir se balader non plus dans un rayon de 1 kilomètre de chez soi pendant une heure maximum, mais 20 kilomètres pendant trois heures. Depuis Nantes, voici quelques pistes pour aller croquer un bout de nature.

Des jolis points de vue

Il avait ouvert fin octobre, juste avant le reconfinement : l'escalier construit sur la falaise de la carrière Misery, à Chantenay, offre une belle vue à 28 mètres de haut sur le jardin extraordinaire et sur une partie de l'île de Nantes.

Lui aussi vient d'ouvrir récemment : à Château-Thébaud, "le Porte Vue", un belvédère à 30 mètres de haut au-dessus du site de Pont Caffino. Il offre un panorama sur la vallée de la Maine.

Balades au bord de l'eau

À Saint-Sébastien-sur-Loire, un joli sentier longe le fleuve et un éco-paturage, sur l'île Forget, où l'on découvre parfois des vaches, des brebis qui broutent. Il y a aussi les bords de Sèvre, très arborés, de Pirmil jusqu'à Vertou et le Chaussée des moines.

Les berges de l'Erdre et ses affluents, à Nantes-Nord, offrent aussi une joli balade. Il est possible, également, dans la limite des 20 kilomètres, de rejoindre Sucé-sur-Erdre, son petit port et ses nombreux chemins de randonnée