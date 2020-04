Confinement : pain maison, cookies au chocolat, les français en cuisine

Depuis le début du confinement mi-mars, la cuisine est devenue la pièce préférée des Français. Entre l’envie de sucré pour se rassurer et le besoin de s’occuper avec les enfants, les recherches de recettes explosent sur internet et les émissions de cuisine cartonnent.

“Tous en cuisine” bat son record d’audience sur M6

Depuis le 24 mars l’émission “Tous en cuisine” avec le célèbre chef Cyril Lignac accumule les records d'audiences sur M6 observe le site Toutelatele.com. Ainsi, ce lundi 27 avril, sans parvenir à détrôner le jeu de Nagui “N’oubliez pas les paroles” sur France 2 (à 3,7 millions de téléspectateurs), "Tous en cuisine" a battu un nouveau record avec 2,61 millions de téléspectateurs devançant ainsi TF1 et le jeu “Qui veut gagner des millions” à 2,31 millions de téléspectateurs.

Pain maison, crêpes, cookies au chocolat

Mais la véritable star du confinement c’est le pain ! La recette du “pain maison” est la plus recherchée sur Internet enregistrant un bon de + 1000% selon Google Trends. Les recherches pour la baguette progressent de +450 %, et +250% pour le pain de mie.

La préférence des Français pour la pâtisserie est très nette dans ce top 10 des recettes les plus recherchées : crêpes (3e), cookies (4e), pancakes (6e), brioche (7e) et gaufres (9e). Le gâteau au chocolat et les churros sont également prisés des internautes.

Rué sur les machines à pain, batteurs électriques, moules à gâteau

Pour s’équiper en ustensiles de cuisine et de pâtisserie, les Français ont dévalisé les supermarchés et magasins de proximité les seuls ouverts pendant le confinement.

Monoprix enregistre 50% de ventes en plus par rapport à l'année dernière sur ses batteurs électriques, mixeurs et moules a gâteaux.

Même constat chez Cuisine Adddict, sur internet où l’on s’arrache les poêles, les casseroles de qualité, et les plaques à pâtisserie.

Mais le Top des ventes sur C Discout ce sont les machines à pain.

Les ventes de farine, levure, chocolat, œufs explosent

Les ventes de farine et de levure ont, depuis le début de confinement, explosé de, respectivement, 168 % et 204 % par rapport à l'an dernier selon le cabinet Nielsen cité par le journal économique Les Echos.

La passion pour les desserts se traduit dans les chiffres : +50 % pour le sucre, +40 % pour les œufs, +35 % pour le beurre, mais aussi +87 % pour le chocolat à pâtisserie, +82 % pour les produits à pâtisserie et +77 % pour les desserts à préparer.