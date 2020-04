Confinement : parents séparés et les difficultés du droit de visite

Vous avez tous pu constater à titre privé les problèmes qu'occasionne le confinement. Ces problèmes sont parfois démultipliés dans le cas de parents séparés.

Le droit de visite est tranché par un juge, en période de confinement si un des deux parents décide de mettre de la mauvaise volonté cela devient vite un enfer. Certes, l'attestation de dérogatoire de déplacement prévoit cette possibilité, mais pour Gwenaël Richard de Jussey en Haute-Saône il est impossible de voir sa fille.

Un exemple qui illustre la situation de nombreux papas.

On le sait, dans la grande majorité la justice confie la garde à la mère, lorsque cette dernière ne fait aucun effort ou décide de tout bloquer, ce sont des papas qui se retrouvent privés de la possibilité de voir leur enfant pendant de longs mois.

Gwenaël Richard était heureux en 2018, il venait d'avoir une fille. Mais il y a deux ans, sa compagne (ils étaient Pacsés) décide de quitter le domicile conjugal avec l'enfant de quelques mois seulement.

Tout s'écoule, depuis la justice donne un droit de visite au père, dans un centre médiatisé à Reims à 300 km, espace de rencontre neutre. Mais avec le Covid le centre a fermé, Gwenaël est privé de sa fille.

"Le problème était déjà complexe avant le confinement, et la communication était déjà très difficile, et aujourd'hui avec le confinement elle l'est encore plus" explique Gwenaël.

S'il y avait bonne volonté de part et d'autre cela serait moins compliqué, mais la mère se réfugie derrière la décision de justice et le fameux centre aujourd'hui fermé, elle refuse même tout appel téléphonique venant du papa.

"Aujourd'hui avec l'interdiction de se déplacer, je ne peux plus voir ma file. Et comme le centre est fermé je n'ai plus du tout de lien avec ma fille depuis deux mois" précise Gwenaël.

Des inquiétudes liées au Covid-19

Avec le confinement et le Covid-19, nombreux sont ceux qui sont inquiets pour des membres de leur famille éloignés qu'ils ne peuvent voir. Lors du week-end de Pâques ce jeune papa a découvert que son ex-compagne était partie vivre le confinement dans de la famille avec sa fille, ce qui l'inquiète.

"Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter joyeuses Pâques, et en réponse la maman m'a envoyé une photo qui montrait ma fille en train de chercher des oeufs dans un jardin. J'ai reconnu que l'habitation n'était pas celle de la maman. Donc visiblement la maman passerait le confinement dans la belle famille. Cela me semble ahurissant car on nous explique qu'il faut éviter au maximum les contacts entre personnes afin de limiter la propagation du virus. De découvrir que ma fille profite du confinement au milieu de cinq ou six personnes me fait bondir, j'ai peur pour sa santé".

Le droit de visite du père ou des appels téléphoniques n'est malheureusement pas une priorité en cette période de confinement.