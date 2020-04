Le ministre chargé de la Ville et du Logement avait lancé un appel aux préfets le 16 mars dernier pour recenser "les solutions d’hébergement disponibles" afin de permettre le confinement des SDF. Depuis, plus de 9.000 places d’hôtel supplémentaires sont mobilisées pour les accueillir.

Confinement : plus de 9.000 places d’hôtel supplémentaires pour les sans-abri en France

Ce samedi soir, quelque 174.000 places seront ouvertes partout en France pour héberger des personnes sans-domicile dont 9.000 dans des hôtels, annonce ce samedi le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Par ailleurs, 86 sites spécialisés Covid-19 supplémentaires sont ouverts pour les SDF malades, mais ne relevant pas d’une hospitalisation, dans 72 départements (dont Mayotte et La Réunion), ce qui représente plus de 3.100 places.

Un dispositif de distribution de chèques services permettant aux sans-abris d’acheter des produits d’alimentation et d’hygiène pendant la crise sanitaire est par ailleurs annoncé. Il bénéficiera à 60.000 personnes précaires, pour un budget de 15 millions d’euros. Ces chèques, d'un montant de 7 euros par jour, seront distribués par des associations. Au total, l'État a débloqué une enveloppe d’urgence de 65 millions d’euros.

Ces mesures s’ajoutent au report de la trêve hivernale au 31 mai, annoncé par le président de la République le 16 mars. Concrètement, cela signifie que les 14.000 places exceptionnelles ouvertes cet hiver resteront ouvertes deux mois de plus et qu’il n’y aura pas d’expulsions locatives jusqu’à cette date.