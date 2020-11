Confinement : plusieurs élus et personnalités signent une pétition pour un "Noël sans Amazon"

La fronde contre Amazon se poursuit. Des élus de gauche et écologistes, des personnalités du monde de la culture et des associations se sont associés à une pétition lancée mardi, pour s'engager à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période de Noël et appellent les Français à privilégier les commerces de proximité, qui réclament toujours leur réouverture avant les fêtes. Le gouvernement doit trancher la semaine prochaine concernant une potentielle réouverture pour le Black Friday

Anne Hidalgo, Greenpeace ou encore Cyril Dion signataires

"Cher Père Noël, cette année, nous prenons l'engagement d'un #NoëlSansAmazon", avancent les signataires de la pétition. Parmi signataires, des élus, députés et patrons de collectivités de gauche et écologistes comme l'ex-ministre de l'Environnement, Delphine Batho, les maires de Paris, Grenoble et Poitiers, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV) ou Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie.

Des associations et ONG ont également signé comme France Nature Environnement, Greenpeace ou la confédération des commerçants de France et le syndicat de la librairie française, tout comme le réalisateur Cyril Dion, la romancière Christine Orban, le chansonnier François Morel ou le dessinateur Philippe Geluck.

La pétition demande des lois contre le développement d'Amazon

La pétition pointe les conséquences sociales, fiscales et environnementales, selon eux désastreuses, du développement d'Amazon. Le but : inciter les Français à privilégier le commerces de proximité ou l'économie circulaire pour les cadeaux de Noël.

"C'est aussi une pétition positive au bénéfice des commerçants de proximité et d'un e-commerce plus durable" - Matthieu Orphelin, député ex-LREM

La pétition réclame également des lois qui freinent le développement du géant du numérique en France, comme l'interdiction de nouveaux entrepôts ou des lois "qui mettent fin à la concurrence déloyale et à l'injustice fiscale entre les mastodontes du numérique et les commerces physiques et de proximité", ou encore "utiles à notre économie plutôt qu'à accroître encore davantage la fortune déjà délirante de Jeff Bezos".

Une pétition après une tribune

Cette pétition intervient après la publication lundi d'une tribune ou plus d'une centaine de responsables d'ONG, d'associations, de syndicats, de partis politiques, ainsi que des écrivains, des libraires et élus appellent à "stopper Amazon", qui apparaît comme "le grand gagnant de la crise" du Covid-19 et du confinement.

"Des informations trompeuses" selon Amazon

Le groupe Amazon a répondu par différent biais à ces attaques. Sur France Bleu Occitanie, le président d'Amazon France Logistique, Ronan Bolé estime qu'"Amazon n'est pas le gagnant de cette crise comme on veut souvent le présenter." Selon le responsable, Amazon ne représente en France que "2% du commerce de détail." Via un communiqué à l'AFP, Amazon France estime : "Nous sommes devenus, malgré nous, un porte-voix pour certaines organisations souhaitant assurer une meilleure médiatisation des causes qu'elles représentent"

"Ces groupes s'appuient, souvent volontairement, sur des informations trompeuses" - Amazon France

Le groupe indique accompagner "plus de 11.000 entrepreneurs et commerçants français" et employer "plus de 9.300 personnes en France, au service de nos clients". "Les emplois que nous proposons s'accompagnent d'un salaire et d'avantages sociaux compétitifs ainsi que d'excellentes opportunités de carrière, le tout dans un environnement de travail positif, sûr et moderne", estime encore Amazon.