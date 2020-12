Confinement : plusieurs marchés de Noël maintenus en Côte-d'Or

Malgré la crise sanitaire, plusieurs marché de producteurs locaux et artisans vont se tenir ces prochaines semaines en Côte-d'or. C'est le cas du "Marché 100% Côte-d'Or" du Département et de du Marché de Noël à Mâlain.

Enfin de bonnes nouvelles ! Plusieurs marchés de producteurs locaux et d'artisanat vont se tenir malgré la crise du coronavirus, tout en respectant le protocole sanitaire. C'est le cas du "Marché de producteurs et artisans 100% Côte-d'Or" qui aura bien lieu les 4 et 5 décembre prochain, dans les jardins du département.

Cette cinquième édition se fera avec 24 producteurs et artisans des filières locales présents pour vendre leurs produits, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Un marché maintenu mais sans aucune animation ou spectacle, compte tenu de la situation sanitaire.

Le Marché de Noël de Mâlain également maintenu

A Mâlain aussi le marché de Noël pourra bien avoir lieu, le samedi 12 décembre, indique le comité des fêtes de la commune, et ce malgré la crise sanitaire. Une occasion de faire ses achats de Noël tout en faisant marcher les producteurs locaux. Sur place, il y a aura un peu de tout, "des escargots, du foie gras mais aussi des jouets bois, des décorations de noël, ou de la confiture", précise le comité des fêtes. La vente se fera exclusivement "à emporter" et dans le respect des gestes barrières.. Les stands se tiendront pour la grande majorité à l'extérieur sous des barnums. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas se déplacer, la commune a mis en place un marché en ligne.