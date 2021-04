Reconfinement : pour les centres de loisirs sarthois, les vacances scolaires tournent au casse-tête

Cette année, les petits Sarthois ont droit à des vacances de printemps anticipées. Alors qu'ils auraient dû êtres en congés scolaires du samedi 24 avril au dimanche 9 mai, le reconfinement a changé le programme : dans toute la France, les vacances commenceront ce samedi 10 avril, pour deux semaines.

Pendant cette période, les centres de loisirs ne seront ouvert qu'aux enfants des personnels prioritaires, comme les soignants, les forces de l'ordre, ou encore les enseignants. Au moins un des deux parents doit fournir une attestation de travail, ainsi qu'une attestation sur l'honneur, garantissant qu'aucun autre moyen de garde n'est possible.

Une organisation compliquée

Un service minimum gratuit, qui vire au casse-tête pour les centres de loisirs sarthois. "On ne sait toujours pas combien d'enfants on va devoir accueillir", lance Christiane Van Ryssel, chargée de l'enfance et de l'éducation à La Ferté-Bernard. "Pour l'instant, on doit prendre en charge huit enfants lundi, mais ce nombre change au fur et à mesure, en fonction des plannings et des horaires des parents. Est-ce qu'on en aura dix, quinze, vingt ? On ne sait pas."

Une incertitude qui rend compliquée l'organisation des centres aérés sarthois. "Tous les jours, le nombre d'enfants risque d'être différent, et on ne le saura qu'à la dernière minute", constate l'élue. "On va s'adapter au jour le jour pour garder ces enfants dans les meilleures conditions." Chaque jour, les centres de loisirs devront faire appel à plus ou moins d'encadrants, en fonction du nombres d'enfants, voire ouvrir un deuxième site au dernier moment pour les accueillir s'ils sont trop nombreux.