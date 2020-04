Confinement : Pour occuper les enfants, un instituteur rémois invente un jeu éducatif et sportif

Soyez tout de suite rassurés, à aucun moment on vous demandera de manger des insectes, un oeil de mouton ou du pénis de taureau (si si ça se mange !). Non, "Denis Grognard" qui nous accueille dans son jardin et son salon, est plutôt du genre indulgent. Sous la perruque se trouve Germain Godin, instituteur à Reims : "Quand on arrive à _lier le côté ludique et le côté éducatif_, c'est comme ça que les enfants sont motivés pour apprendre".

Première épreuve : multiplier 589 par 6, puis enchaîner avec des squats, 10 tours sur soi-même, un petit pas de danse avant de répondre à une énigme "Je finis le matin et commence la nuit". Tous les enfants sont appelés à participer : "Je n'ai pas donné de limite d'âge", explique Germain, "J'ai des enfants de 6 ans qui se sont lancés avec beaucoup d'humour, alors qu'ils ne savent pas encore faire de multiplication, mais je sais aussi que ça en a motivé certains à apprendre".

Pour participer, une page Facebook a été créée spécialement et il suffit de regarder la vidéo et les consignes, puis d'envoyer sa production (filmée en paysage) à ecolanta@laposte.net. Chaque lundi, Germain Godin publie l'émission terminée.