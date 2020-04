Confinement : #PourEux, le mouvement solidaire qui livre des repas aux sans-abris à Montpellier

L'idée est née avec la crise sanitaire et le début du confinement. Le mouvement solidaire #PourEux, qui permet de cuisiner et livrer des paniers repas aux sans-abris, s'implante à Montpellier. Tout se passe de particuliers à particuliers via la plateforme Facebook. Vous pouvez rejoindre, au choix, la #TeamCuistots pour préparer des petits plats ou la #TeamCuissots pour les livrer à vélo. Succès fulgurant : en une semaine, plus de 80 cuistots volontaires, une vingtaine de livreurs et plus de 350 paniers repas offerts.

Panier repas.. et plus encore

Cela tient sans doute à la simplicité du système. "L'idée c'est de partager ce que nous, on mange, en cuisinant un peu plus explique Christophe Verger l'un des coordinateurs à Montpellier. Deux ou trois portions que je mets chacune dans une barquette, avec un dessert, une boisson individuelle éventuellement, un petit mot pour donner le menu. Et si vous le voulez, ajoutez un petit kit d'hygiène type brosse à dents, papier toilettes. D'autres vont au-delà en mettant un petite lecture".

Vous remplissez le formulaire en ligne pour décrire votre panier et un livreur, bénévole lui aussi, vient le chercher pour le donner ensuite à un sans-abris du quartier. En respectant les gestes barrière bien sûr.

#PourEux, un système de particuliers à particuliers - #PourEux

Dès le premier jour j'ai commencé à cuisiner

Ce matin là Michelle a préparé du riz avec de la ratatouille au curry et des flans au chocolat. Cette commerçante de 50 ans fait partie des premiers cuistots volontaires à Montpellier. "Au début du confinement on voyait tous ces SDF dans la rue, sans personne pour leur donner quoique ce soit. Je ne savais pas trop comment les aider. Un ami m'a parlé de #PourEux. Je me suis inscrite et dès le premier jour j'ai commencé à cuisiner. Le confinement a été prétexte à lancer le mouvement mais moi je veux continuer après."

"Livreur de joie"

Dans la "Team Cuissots", Mohammad se présente comme un "livreur qui transporte de la joie et de la générosité". Ce doctorant en électronique profite du confinement pour se rendre utile. "C'est très important en ce moment parce que les SDF sont encore plus en galère. Quand on leur apporte les repas, ils comprennent bien que c'est cuisiné avec amour. C'est vraiment joyeux ce qui se passe."

Pour participer, rejoignez le groupe PourEux sur facebook. En ce moment le mouvement recherche surtout des cuistots.