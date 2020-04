Confinement : prenons le large avec Thomas Ruyant!

C'est un confinement de papa et de chef d'entreprise, pour le marin dunkerquois, spécialiste de la course au large, Thomas Ruyant. Il est chez lui, en Bretagne, où la construction de son bateau se poursuit, dans la perspective du Vendée globe 2020, en novembre.

Tout le programme de préparation du navire est chamboulé, mais le skipper et son équipe s'adaptent. La mise à l'eau, prévue en de début du mois d'avril, est reportée. Une partie de l'équipe est en télétravail, et l'autre est sur le bateau, avec respect des règles de distanciation. Le monocoque est à l'abri dans un grand hangar. Le programme sportif qui était prévu d'ici l'automne sera, lui aussi, modifié.

La mer en solitaire, un confinement volontaire

"C'est difficile de faire une comparaison entre le confinement que nous vivions tous, et ce qui se passe en mer, explique Thomas Ruyant. Certes, le bateau est un espace très restreint, mais nous l'avons choisi et on s'y prépare, mentalement et physiquement. On est un peu conditionné pour ça."

"Quand je pars sur mon bateau, je suis dans un espace réduit, mais j'ai aussi une espace de jeu qui est immense. Et c'est toute la différence avec le confinement. J'ai ce sentiment de liberté qu'on n'a pas en confinement, c'est une vraie contrainte."

Bien planifier ses journées

"Malgré tout, des fois, ça peut être long sur un tour du monde, ajoute Thomas Ruyant. Donc, peut-être que le premier conseil, comme je fais en mer, c'est d'avoir des journées bien planifiées, bien cadrées par des moments comme l'alimentation et le sommeil, les temps de pause et de travail."

Thomas Ruyant se retrouve parfois à deux, pour des courses au large, il a donc appris à gérer cette promiscuité : "Ce sont les personnalités de chacun qui font que ça marche, tout en tenant compte des sensibilités et des façons de percevoir les choses des autres. Il faut s'adapter. Il n'y a pas de secrets : il fait que chacun fasse des efforts pour cette vie en communauté permanente."