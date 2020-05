Confinement : près d'un tiers des séniors vivent seuls en Gironde et en Dordogne

En Gironde et en Dordogne on trouve une part non négligeable d’habitants qui subissent un fort isolement, notamment les séniors. En moyenne 30% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules en Gironde et en Dordogne. Les conséquences sont importantes sur le moral, la santé, nous dit l’INSEE, mais cela peut aussi rendre très complexe le simple fait d’aller faire ses courses ou se faire soigner.

Les séniors et le confinement en Gironde - INSEE

Et pour les plus de 75 ans, en Dordogne ils sont un sur cinq à être pauvre selon l’Insee, bien plus qu’en Gironde et que sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.

Personnes de plus de 75 ans qui vivent seules en Dordogne - Insee

Autre critère qui rend ce confinement plus difficile : la taille et la composition du logement. 30% des habitants vivent en appartement en Gironde et quasiment 75.000 personnes vivent dans un logement trop petit.

Enfants dont les parents n'ont aucun diplôme en Dordogne - Insee

Enfants dont les parents n'ont aucun diplôme en Gironde - Insee

La continuité pédagogique peut s’avérer plus difficile si un seul parent est sur place.

Le cas des familles monoparentales en appartement avec au moins un enfant de moins 10 ans concerne plus de 30.000 personnes en Gironde. Une situation éducative bien plus difficile encore quand le parent en question n’a pas le diplôme, ce qui se passe pour un foyer sur 5 dans les deux départements.