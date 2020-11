Confinement : près de 90 sdf accueillis dans le plus grand centre d'hébergement de l'Hérault

Le préfet de l'Hérault a visité ce lundi le plus grand centre d'hébergement d'urgence du département. Il a ouvert ses portes à Montpellier au début du premier confinement en avril et peut accueillir jusqu'à 90 personnes en grande précarité.

Le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski a visité lundi le seul gros collectif d'hébergement d'urgence du département. Il a ouvert ses portes le 1er avril dernier au 325 rue des droits de l'homme dans le quartier Antigone à Montpellier. Ce bâtiment de 2200 m2 est l'ancien centre de gestion de la fonction publique territoriale. Vacant depuis plusieurs années, il a été réquisitionné par l'état afin d'y accueillir jusqu'à 90 sans domicile fixe.

Lors du premier confinement il a fallu mettre à l'abri des centaines de personnes. On a cherché des sites comme celui là qui pouvaient accueillir des personnes seules, des couples, mais aussi des sdf avec animaux, Ce centre est ouvert jusqu'au 31 mars 2021 mais l'objectif est de le pérenniser, raconte le préfet de l'Hérault.

On a un lit, une salle de bain (très important pour moi car j'ai un handicap), des repas servis midi et soir. On peut laver notre linge, le coiffeur qui passe une fois par mois. Vivre le Covid à l'extérieur et le vivre ici çà n'a rien à voir. Franchement ce centre m'a sauvé la vie, Abdel 36 ans

Objectif réinsertion

La moyenne d'âge c'est autour de 35/ 40 ans principalement des hommes. Certains pensionnaires arrivés à l'ouverture sont déjà repartis. "Le but n'est pas de faire un foyer de plus ou les gens restent dix ans" raconte Thibault Fradet directeur adjoint au sein de l'association Gammes qui gère le centre : "on essaye avec les moyens que l'on a, que les personnes puissent au travers de leur passage ici avoir un avenir ailleurs un peu plus pérenne ". Treize personnes travaillent dans ce centre dont 6 travailleurs sociaux et 6 veilleurs de nuit. Le soir, l'angoisse grandit et il y a souvent des conflits à gérer.

Des millions d'euros pour l'hébergement d'urgence

Dans l'Hérault 3200 places d'accueil sont disponibles essentiellement à Montpellier, il en manque encore plusieurs centaines. Le département dépense 47 millions d'euros par an pour l'accueil des personnes sans logement. Le coût d'occupation annuel du centre de la rue des droits de l'homme est de 700 000 euros.

La chambre d'Abdel © Radio France - Sébastien Garnier