Confinement : quelles nouvelles mesures ? Emission spéciale avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques

Suite aux annonces de nouvelles mesures de confinement et de restrictions, annoncées par Emmanuel Macron, France Bleu Béarn Bigorre vous propose une émission spéciale ce vendredi 2 avril de 8h15 à 9h. Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, répondra en direct à toutes vos questions. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 05 59 98 09 09.

Le président de la république a annoncé un nouveau confinement et de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du covid-19. Vous voulez savoir pour quels motifs il sera encore possible de sortir de chez soi. Quels déplacements deviennent interdits ? Vous vous demandez ce que vous aurez encore le droit de faire et ce qui devient interdit. Qu'est-ce qui reste ouvert ? Quels commerces, services continueront leurs activités ? Vous voulez exposer votre cas, une situation personnelle. Dans quel cas a-t-on besoin d’une attestation ? Qu’en sera-t-il exactement pour les écoliers, collégiens, étudiants, les vacances scolaires ? Et que sera-t-il tout de même possible de faire en ce week-end de Pâques ?

Posez toutes vos questions au Préfet des Pyrénées-Atlantiques ce vendredi 2 avril de 8h15 à 9h. Eric Spitz vous répond en direct au 05 59 98 09 09.