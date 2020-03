Malgré le confinement et les mesures adoptées pour lutter contre le coronavirus, certaines halles du Pays Basque restent ouvertes et s'adaptent. C'est le cas notamment sur le BAB.

Confinement : quels horaires et fonctionnements pour les halles à Bayonne, Anglet et Biarritz ?

C'est le weekend, l'occasion bien souvent de faire le marché. Sauf que depuis le confinement, il faut aussi revoir ses habitudes. Même si la majorité des marchés sont désormais interdit, les producteurs, agriculteurs, aidés par certaines municipalités ont mis en place des ventes à distances, des commandes pour récupérer les denrées alimentaires. Certaines halles du Pays Basque maintiennent également leur activité.

À Bayonne

"Il était essentiel de prendre en considération les besoins alimentaires de la population de centre-ville, soit 12 500 personnes habitant dans un rayon d’1 km", avait indiqué le maire ,Jean-René Etchegaray, dans un communiqué. La mairie a ainsi obtenu une dérogation de la sous-préfecture en contrepartie du renforcement des mesures de distanciation.

Ainsi, les halles bayonnaises restent ouvertes tous les jours de 8h à 13h. Un sens de circulation unique est instauré, tout comme une jauge à 30 personnes à l'intérieur du bâtiment et la volonté affichée de faire respecter une seule personne par groupe, foyer ou famille. Sans compter les autres règles d'hygiène et de sécurité déjà mises en place depuis le jeudi 19 mars.

Par ailleurs, les commerçants des Halles proposent également d’assurer des commandes à distance et les livraisons. Livraison gratuite à domicile pour les Bayonnais, le coût étant supporté par les commerçants et la ville. Le paiement peut s’effectuer par chèque remis au livreur qui sera l’intermédiaire avec le commerçant. De la même manière, la pêcherie située aux Allées Marines a été autorisée à ouvrir, à la demande de la Ville, tous les jours, en matinée. Enfin, cinq maraîchers bayonnais du plateau Saint-Etienne sont prêts à vendre leur production en ville :

François Courrèges

Jean-Marie Darricau

Le Gaec Laporte

Pierre Laporte

Émile Pont

Les commandes se feront via une plateforme téléphonique avec une ligne dédiée (07 55 59 68 08) gérée par la Ville de Bayonne. La plateforme sera ouverte dès lundi 30 mars 2020, du lundi au vendredi de 9h à 12h pour que le dispositif soit opérationnel le mercredi 1er avril. Chaque producteur organisera la distribution de ses propres commandes et leur encaissement en 3 lieux différents :

place de la République-square Gambetta, le mardi matin

place des Gascons, le mercredi matin

place des Basques, le samedi matin.

À Anglet

Si le marché du Quintaou a fermé, les halles des Cinq-Cantons, et les 23 commerçants locaux qui y sont présents, maintiennent leur activité, du mardi au dimanche de 8h à 13h. "Nous avons installé des vigiles qui limitent l’entrée des halles à 50 personnes à la fois maximum, avec un sens de circulation bien délimité, des règles bien strictes, indique Rémy Fourcade, l’un des responsables de Biltoki, la société qui gère la surface. "Qui plus est, un créneau spécial, a été aménagé pour donner la priorité aux personnes âgées, fragiles ou aux personnels soignants. C'est entre 8h et 9h."

Malgré l'arrêt du marché, des possibilités s'offrent aux Angloys pour se procurés des produits frais en dehors des grandes surfaces. Les rendez-vous des AMAP organisés chaque vendredi, de 17h30 à 20 heures, ainsi que le mardi de 18h30 à 19h30, sur l’esplanade du Quintaou sont maintenus, mais sous forme de drive, c’est-à-dire avec une livraison, après commande par téléphone, dans le coffre de la voiture.

A partir du jeudi 2 avril, les producteurs alimentaires abonnés à l’année au marché du Quintaou pourront procéder sur place à une livraison de leurs produits, le jeudi de 9 heures à 12 heures, moyennant une commande préalable par téléphone. Cette livraison se déroulera également sous forme de drive, c’est-à-dire dans le coffre de la voiture, et exclut la vente à l’étalage.

À Biarritz

Les halles biarrotes resteront ouvertes de 7h30 à 14h. Mais comme ailleurs, un sens de circulation a été instauré, avec impossibilité de revenir en arrière afin d’éviter les croisements de population. Dix personnes au maximum seront autorisées dans l'enceinte. Des agents seront positionné à l'entrée, de la halle centrale et de la halle aux poissons. La mezzanine accueillera les quatre commerçants habituellement situés sur le carreau des halles. Par ailleurs, la mairie de Biarritz et l'association des commerçants invitent les clients à régler leurs achats en dématérialisé.

Les commerçants des halles de Biarritz ont également mis en place un service de livraison, les mardis, jeudis et samedis entre 14h et 16h. Les commandes peuvent se faire directement auprès du commerçant avant 12h30 le jour de la livraison.