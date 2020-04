Confinement : Qui a gagné ou perdu le plus de population en Auvergne-Rhône-Alpes ?

C'est un des sujets de conversation depuis le début du confinement : où sont donc passés les habitants qui ont fui les grandes villes, notamment en région parisienne ? Impossible à dire formellement mais une étude de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) donne quelques pistes. Réalisée en partenariat avec l'opérateur téléphonique Orange, elle permet de détecter des mouvements de population très nets dans les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Les départements "gagnants"...

L'Ardèche et la Haute-Loire font partie des cinq département français ou la population a le plus évolué depuis le début du confinement avec une augmentation de 6%. Le Cantal note une hausse de 5%. La Drôme connaît une évolution de 3%. La Loire, l'Allier et l'Ain de 2% et le Puy-de-Dôme de 1%.

Et ceux qui ont perdu du monde...

La Savoie détient le record du département de France qui s'est le plus vidé avec une chute de 38% de sa population. l'Insee explique ce phénomène par la fermeture brutale des stations de sports d'hiver et le départ des saisonniers. Phénomène notable aussi en Haute-Savoie avec une baisse de 11%. Le Rhône subit une perte de 4% de population et l'Isère de 2%.