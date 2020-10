Confinement : réécoutez l'émission spéciale dans le 7-9 de France Bleu Mayenne ce samedi

Invitée de France Bleu Mayenne, ce samedi 31 octobre, Noria Souab, directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne, a répondu aux questions, aux interrogations des auditeurs et des internautes sur le confinement, les attestations de sortie, ce qui est possible de faire et sur ce qui est interdit.

Vous avez été très nombreux, sur nos réseaux sociaux et en appelant au standard de France Bleu Mayenne, à réagir, à intervenir dans l'émission spéciale "Confinement" avec Noria Souab, la directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne. Et vous aviez de nombreuses questions à lui poser sur cette période qui doit durer au moins un mois.

Est-il possible de déménager ? Est-il possible d'aller consulter un médecin en dehors du département ? Possible de faire garder ses enfants par une nounou ? Quelle attestation pour la rentrée scolaire ? etc...

