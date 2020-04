Confinement - Réouverture ce jeudi des déchetteries d'Azé et de Bierné uniquement pour les déchets verts

Les sites d'Azé et de Bierné rouvriront au public ce jeudi et accueilleront les usagers uniquement pour le dépôt de leurs déchets verts : pelouse, branchage, tailles. Une mesure exceptionnelle afin de répondre à une forte demande des habitants, beaucoup d'entre eux passent beaucoup de temps en ce moment à entretenir les jardins.

La déchetterie d'Azé sera ouverte tous les matins, du lundi au samedi de 9h à 14h, avec un fonctionnement particulier pour cette semaine : les usagers y auront accès par ordre alphabétique, "c'est indispensable pour répartir le flux conséquent de la réouverture. On demande aux habitants de s'y plier seulement trois jours" explique Philippe Henry, le président du Pays de Château-Gontier.

La déchetterie de Bierné sera ouverte le mardi matin, les mercredi et vendredi après-midi et le samedi matin et après-midi.

Toutes les infos utiles ci-dessous