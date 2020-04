Confinement : réouverture des cinq déchetteries de Dijon Métropole ce lundi

Plus d'un mois après le début du confinement, Dijon métropole s'apprête à rouvrir les cinq déchetteries du territoire ce lundi 27 avril. L'accès se fera aux horaires habituels, en fonction de votre plaque d'immatriculation en distinguant les jours pairs et impairs.

Le 21 avril le maire de Dijon avait annoncé la réouverture progressive des déchetteries de la métropole aux particuliers. C'est officiel, pour le plus grand bonheur des jardiniers et des fans de trie : les cinq déchetteries du territoire de la métropole dijonnaise rouvriront ce lundi 27 avril, après plus d'un mois de fermeture à cause du confinement. L'accès se fera aux horaires habituels, en fonction de votre plaque d'immatriculation.

Les conditions d'accès pour les habitants du territoire de Dijon métropole

Afin de fluidifier les dépôts et limiter le nombre d’usagers sur les sites, un système d’accès est mis en place, il suffit de vous référer à votre plaque d’immatriculation. Si le nombre figurant sur votre plaque est pair, vous pouvez accéder à la déchetterie les jours pairs. Si le nombre figurant sur votre plaque est impair, vous pouvez accéder à la déchetterie les jours impairs.

Exemples à partir de plaques d’immatriculation fictives :

Nouvelles plaques : Véhicule A : ZZ- 235 -ZZ. Véhicule B : LM- 772 -AB



Véhicule A : ZZ- -ZZ. Véhicule B : LM- -AB Anciennes plaques : Véhicule C : 123 SK 21. Véhicule D : 452 F

Le « 27 » du mois (jour impair), seuls les véhicules A et C ont le droit de se rendre en déchetteries de la métropole. Le lendemain, le « 28 » du mois, c’est l’inverse : les voitures B et D pourront accéder aux déchetteries de la métropole.

Dans un premier temps pour faciliter les misions des agents d’accueil, les véhicules utilitaires, ainsi que les véhicules de plus de 1,5 mètre ne seront pas acceptés dans les déchetteries.

Des règles et conseils à respecter de la métropole

Ne vous rendez dans les déchetteries que si nécessaire

Munissez-vous de l’attestation de déplacement dérogatoire en ayant pris le soin de cocher la case « déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et à des achats de première nécessité ».

Pas plus de 2 personnes par véhicule

Port du masque et de gants recommandé

Maintien d’une distance de sécurité d’au moins 1, 5 mètre avec les agents d’accueil et les autres usagers

Un filtrage et un contrôle d’accès seront opérés à l’entrée de chaque déchetterie

Ne pas s’attarder sur le site

Les agents d’accueil ne pourront pas aider à porter les déchets

Respectez les consignes données sur place

Horaires valables jusqu'au 3 mai 2020

Déchetterie de Dijon : Chemin de la Charmette (accès depuis la rue Alexander Fleming). Ouverte du lundi au jeudi 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi non stop et le dimanche de 9h à 13h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié.

: Chemin de la Charmette (accès depuis la rue Alexander Fleming). Ouverte du lundi au jeudi 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi non stop et le dimanche de 9h à 13h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié. Déchetterie de Quetigny : Bd de la croix Saint-Martin (près des jardins familiaux). Ouverte du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi de 9h à 13h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai.

: Bd de la croix Saint-Martin (près des jardins familiaux). Ouverte du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi de 9h à 13h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai. Déchetterie de Longvic : Rue Jules Guesde (près de la station d’épuration Dijon-Longvic). Ouverte du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi non-stop de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié.

: Rue Jules Guesde (près de la station d’épuration Dijon-Longvic). Ouverte du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi non-stop de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié. Déchetterie de Chenôve : Rue de Longvic (derrière la zone commerciale les Géants). Ouverte du lundi au jeudi : 9 h -12 h / 14 h – 18 h, le samedi non-stop de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié.

Déchetterie de Marsannay-la-Côte : Chemin rural n°15, dit chemin aux vaches. Ouverte du lundi au vendredi : 9 h -12 h / 14 h – 17 h, le samedi non-stop de 9 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée le vendredi 1er mai, jour férié.

Les horaires seront mis à jour ultérieurement, rendez-vous sur le site de Dijon métropole.

D'autres déchetteries sont ouvertes dans le département de la Côte-d'Or et dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté, pour vous y rendre munissez vous de votre attestation : retrouvez toutes les informations ici.