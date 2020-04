Confinement - Réouverture des déchetteries du bocage mayennais uniquement pour les déchets verts

Pour répondre à une forte demande des habitants, les quatre déchetteries du bocage mayennais sont de nouveau accessibles à partir de ce lundi 20 avril 2020 sur des plages horaires restreintes par rapport aux horaires habituels : Ambrières-les-Vallées, Gorron, Oisseau et Saint-Mars-sur-la-Futaie.

L'accès est réservé aux usagers de la communauté de communes du Bocage Mayennais sur présentation de leur attestation dérogatoire de déplacement avec la case « achats de première nécessité » cochée.

Les dépôts concerneront uniquement les déchets verts : tonte, tailles et branchages.

Il est demandé de venir seul et avec ses outils pour le déchargement. L’accès sera régulé et limité à quelques usagers en même temps dans l’enceinte de chaque site.

Les horaires sont à découvrir ici.

Les déchetteries du Pays de Craon (Ballots, Cossé-le-Vivien, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Quelaines) rouvriront, pour leur part, à partir du lundi 27 avril et uniquement pour les déchets verts.

La semaine dernière, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier avait également décidé de rouvrir ses déchetteries pour permettre aux jardiniers amateurs de se débarrasser de leurs déchets. Dans l'agglomération lavalloise, en revanche, elles sont toujours fermées.