Confinement : "On se rend compte à quel point il y a besoin d'un service comme le nôtre" (SOS Amitié)

Pas plus d'appels, mais plus d'angoisse. En cette période de confinement, les bénévoles de SOS Amitiés à Rennes écoutent des personnes de plus en plus isolées, et de plus en plus angoissées par le coronavirus.