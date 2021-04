Confinement : service minimum d'accueil mis en place à Toulon pour les enfants des personnels prioritaires

La ville de Toulon organise un service minimum d’accueil du mardi 6 au dimanche 25 avril 2021, dans une configuration conforme à l’application des mesures de sécurité sanitaire et de distanciation sociale et afin de répondre aux besoins des personnels impliqués dans la gestion de la crise sanitaire.

Pour l'accueil en crèche du mardi 6 au vendredi 23 avril, la crèche des Lices est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Pour les enfants scolarisés à l'école du mardi 6 au vendredi 9 avril : 4 groupes scolaires seront ouverts de 7h30 à 18h : Maternelle et élémentaire Cité des Pins, maternelle et élémentaire 4 Chemins des Routes, maternelle et élémentaire Jean Aicard, et enfin maternelle et élémentaire Font Pré. La restauration scolaire est également prévue. Deux groupes scolaires seront également ouverts le week-end du 10 et 11 avril de 7h30 à 18h : la Maternelle et élémentaire 4 Chemins des Routes, et la Maternelle et élémentaire Jean Aicard.

Enfin, et toujours à destination des enfants dont le personnel est prioritaire, pour la période du lundi 12 avril au dimanche 25 avril, 3 centres aérés seront ouverts de 7h30 à 18h : le Clos Olive, Strassel et Saint Dominique.