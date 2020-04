Confinement : Sète maintient ses contrôles routiers tout le weekend de Pâques

"Nous ne faisons qu'appliquer la loi de respect des règles du confinement à son domicile" explique ce samedi matin Patrick André, l'adjoint au maire de Sète en charge de la sécurité et de la police municipale, après le rappel à l'ordre du préfet de l'Hérault Jacques Witkowski de la décision du maire de Sète de mettre en place des contrôles systématiques de tous les véhicules voulant entrer dans Sète .

Ce qui a fait tiquer le préfet, c'est la fermeture de la RD2 au niveau du quartier de la Pointe Courte. "C'est une erreur d’interprétation, plaide-t-on du côté de la mairie de Sète : la RD2 est barrée, mais avec une déviation de la circulation vers la route de Montpellier. "Cela permet de n'avoir que deux routes d'accès à Sète à contrôler, 24 heures sur 24, cela mobilise une quinzaine de policiers municipaux tout le week end", ajoute l'adjoint à la sécurité.

Cinq véhicules refoulés au cours de la nuit

Au cours de la nuit, les occupants de cinq voitures venant d'autres départements en infraction avec les règles du confinement ont été priés de faire demi-tour. Ce samedi matin, c'est un habitant de La Grande-Motte, qui venait, a-t-il dit, faire ses courses à Sète, qui a dû faire demi tour.

"Un certain nombre de vacanciers sont venus le weekend dernier, on en a verbalisé sur la plage et surtout, la directrice de l’Hôpital de Sète nous a confirmé des cas extérieurs à la ville de malades du Covid-19, il fallait réagir", argumente Patrick André. "C'est le devoir du maire et de la ville de protéger les Sétois."

La ville de Sète va donc continuer ses contrôles routiers et ses vérifications des attestations de dérogation de déplacement pendant tout le weekend de Pâques, 24 heures sur 24, jusqu'à mardi matin.

