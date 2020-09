Confinement : six mois après, qu'est-ce qui a changé dans nos vies ?

C'était il y a 6 mois jour pour jour : le 17 mars, le confinement était mis en place à partir de 12h dans toute la France. Emmanuel Macron l'avait annoncé la veille au soir dans une allocution à la télévision suivie par plus de 35 millions de téléspectateurs. La période était d'abord de 15 jours puis elle a été prolongée une première fois jusqu'au 15 avril, puis jusqu'au 11 mai. Après près de deux mois de confinement, beaucoup de choses ont changé dans le quotidien des Français.

Cuisine, télétravail et mise au vert

La cuisine a été l'une de nos principales activités pendant le confinement. Nous sommes nombreux à nous être lancés dans de nouvelles recettes. Nos habitudes alimentaires ont changé : les circuits courts sont par exemple un peu plus ancrés dans notre quotidien. Selon un rapport du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, publié en juin, 75 % des consommateurs privilégient désormais les produits régionaux pour leur achats.

Le confinement a également modifié notre façon de travailler. Le télétravail a laissé des traces, à tel point que les syndicats et le patronat négocient actuellement des règles pour encadrer ce nouveau mode de travail. Depuis le confinement, beaucoup de Français ont aussi envie de se mettre au vert. Fuir les grandes villes pour partir vivre à la campagne : les départements limitrophes de l’Île-de-France sont de plus en plus prisés par les acheteurs, selon une enquête de PAP.fr, un site d'annonces immobilières entre particuliers. Dans l'Yonne par exemple, il y a eu 88% de recherches d'achats en plus mois d'août, par rapport au même moment l'année dernière. Dans l'Eure, les recherches d'achats ont même augmenté de 102%.