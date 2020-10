Confinement; témoignages de femmes victimes de violences

"Rien de tel que d'avoir été victime pour comprendre la souffrance des autres"... A 60 ans, Maryline Lamand sait de quoi elle parle. Cette habitante d'Annay-sous-Lens, dans les Pas-de-Calais, a fait de son expérience personnelle une force qu'elle a décidé de mettre au service des autres.

En décembre de l'année dernière elle crée une association pour donner la parole aux victimes de violences conjugales. Quelques semaines plus tard, le confinement est ordonné partout en France. Le numéro d'appel de l'association explose littéralement. "Je garde en souvenir le 22 mars, près de 25 appels dans la journée".

A chaque fois, Maryline Lamand prend des notes, "_un peu comme un journal intime, et je note aussi mon ressent_i". Parce-que le quotidien d'une femme victime de violences est dicté par le rythme journalier. "Quand le mari part au travail, ce sont 8h de répit, et puis quand il revient, on encaisse, et puis on passe au lit".

Le confinement c'était comme des vacances forcées

Durant les deux mois du confinement, les couples ont vécu en vase clos. Alors les violences se sont multipliées comme pendant les vacances que redoutent tant les femmes victimes.

Alors durant cette période, Maryline a recueilli la paroles de femmes qui n'osaient pas se dévoiler par ailleurs.

Pour que ces témoignages ne restent pas lettre morte, Maryline Lamand a donc choisi de les partager. "Il faut que les victimes sachent qu'elles ne sont pas seules, mais que les politiques réagissent à leur tour pour leur offrir des solutions de repli".