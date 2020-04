Confinement : tout est bien qui finit bien pour le jeune footballeur bastiais Julien Benhaim-Casanova

A l’heure du confinement dû à la pandémie du COVID19, Julien Benhaim-Casanova, jeune footballeur bastiais, s'est retrouvé parmi les 139 Français bloqués en Bolivie, aéroport fermé.

Julien Benhaim (ici sous les couleurs de Furiani (National 3) début janvier, avant de prendre la direction du club de San José (Bolivie) © Maxppp - maxppp

Après plus d'un mois de blocus et grâce à l'affrètement d'un avion par le gouvernement français, tous et lui y compris, ont pu quitter samedi la Bolivie à destination de la France, une escale à Madrid puis une autre à Paris et le jeune Julien a pu retrouver sa famille donc ce lundi matin à Bastia.