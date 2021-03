Confinement : un an après, dans cet Ehpad des Deux-Sèvres, "on avait la boule au ventre en venant travailler"

Il y a un an, le 17 mars 2020, le premier confinement entrait en vigueur en France. Comment cette période a-t-elle été vécue par les travailleurs de l'Ehpad du Grand Chêne à St-Varent, dans les Deux-Sèvres ? Comment vit-on la situation aujourd'hui ? France Bleu a rencontré ces "héros du quotidien".

Un an après l'annonce du premier confinement, France Bleu Poitou s'est rendu dans un Ehpad, Le Grand Chêne, à St-Varent, dans le nord des Deux-Sèvres. Là-bas, Sylvie Phalon, cuisinière, se souvient encore vivement de cette période, de "l'appréhension, la peur, la boule au ventre quand on venait travailler". "On avait peur de ramener le Covid, on avait peur que nos résidents aient le Covid", explique-t-elle.

Héros du quotidien

Ont-ils été des héros ? "On a fait notre travail, pour nos résidents", répond-elle, catégorique. Sa collègue Nathalie Grellier, aide-soignante depuis 25 ans, abonde : "On nous a vus comme des héros, mais on s'est simplement rendu compte qu'on a beau avoir tout l'or, tous les millions du monde, si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire."

Depuis le 13 mars 2021, les visites des familles peuvent reprendre. Mais pendant de longs mois, elles ont été interdites, puis cantonnées à une salle spéciale, sur rendez-vous. "Ça nous a obligés en quelques semaines à nous adapter. Mettre en place des Skype. Un peu plus tard dans l'année, on a installé la Wi-Fi dans tout l'établissement. On a adapté les activités", détaille Carole Jonquet, la directrice.

C'était dur, être dans nos chambres, ne voir personne

Malgré tout, "On a été longtemps à manger dans nos chambres. C'est pas drôle. Personne à côté de soi pour parler", se souvient Marcelle 93 ans. Une solitude difficile à vivre aussi pour son ami Ginette, 92 ans. "C'était dur, être dans nos chambres, ne voir personne. Je faisais des mots croisés et je suis très télé alors je regardais beaucoup la télé", raconte la nonagénaire.

Sur les 70 membres du personnel de l'Ehpad de St-Varent, six personnes ont attrapé le Covid. Aucun résident n'a été contaminé par le coronavirus.