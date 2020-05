Confinement : un café transformé en épicerie éphémère à Marquillies

Les cafés qui resteront fermés, même après le début du déconfinement le 11 mai, se réinventent, parfois pour pouvoir reprendre une activité. Exemple à Marquillies, entre Lille et la Bassée : le bistrot de cette commune de 2000 habitants, "Au coq gaulois", est tenu depuis 1984 par un personnage bien connu dans le village, Bernadette Creton, 63 ans, que tout le monde appelle Berna.

Lundi 27 avril, elle a remonté ses volets, et accueilli de nouveau des clients dans son épicerie éphémère. "Je m'ennuyais, j'étais enfermée, et j'habite sur place !", raconte Bernadette, "donc j'ai demandé au maire, en huit jours de temps, c'était fait".

C'est pas avec ça que je vais vivre, mais ça m'occupe !

Pas question, évidemment, de servir des cafés ou des bières et de laisser les gens s’attarder. Mais on peut y acheter du pain, des produits de première nécessité (eau, pâtes, lait, œufs...), ou encore le journal. Bernadette achète le pain dans deux boulangeries des communes voisines et le revend à prix coûtant : "c'est pas avec ça que je vais vivre, mais ça m'occupe. Et c'est pour la population, il n'y a pas de boulangerie à Marquillies".

Dès la reprise, je branche mes fûts, et puis hop !

Les habitués du café sont au rendez-vous, pour un petit achat quotidien -"ça dépanne" reconnaît Philippe- mais tous, Bernadette en tête, ont hâte que le café reprenne son activité normale : "au café, on discute, on reste un moment, ce n'est pas pareil. Épicière, après le confinement, c'est terminé. Je préfère être derrière mon bar, débiter des bières. C'est mon boulot, vraiment. Dès la reprise, je branche mes fûts, et puis hop !", lance Bernardette.

En attendant, l’épicerie éphémère est ouverte sept jours sur sept.