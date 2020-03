Confinement : un couple de Mayennais bloqué dans son camping-car au Portugal

Deux retraités mayennais sont coincés au Portugal, confinés dans leur camping-car à 50 kilomètres de Lisbonne. Ils avaient prévu de quitter prochainement le pays mais dans la semaine les autorités locales ont décidé un confinement de la population jusqu'à nouvel ordre.

Vivre quasiment 24h/24 dans un véhicule, même tout équipé, c'est n'est pas si facile estime Jean-Pierre, heureux retraité, malheureux touriste que nous avons réussi à joindre : "on se retrouve dans notre camping-car qui fait 10 mètres et 10 tonnes. C'est notre maison. On a le droit de sortir pour aller faire les courses, aller à la pharmacie. Oui c'est difficile de vivre comme ça. Parfois on sort, un peu, pas loin, mais on sait que bientôt les policiers vont sévir. Au départ, on voulait rentrer et quand on a vu que la situation se dégradait en France on a décidé de rester. Et puis il y a eu aussi le confinement. Le moral ça va. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Jusqu'à la fin du mois on peut lire ici et là mais il est possible que ce soit prolongé".

Nous avons également reçu, par courriel, le message de Pierre, un jeune de Courcité en voyage en Nouvelle-Zélande. Il est coincé là-bas, à 20 000 kilomètres de chez lui. Et il ne sait pas quand il va pouvoir rentrer. L'Ambassade de France explique à ceux qui en ont les moyens de rester encore quelques semaines sur place.

à lire aussi Coronavirus : un couple de Plouguerneau coincé au Maroc

Le gouvernement envisage de rapatrier nos compatriotes bloqués à l'étranger mais aucun calendrier, pour l'instant, n'est fixé.