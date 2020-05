Déconfinement : un dentiste d'Arnay-le-Duc "à poil" pour dénoncer le manque de protections de la profession

Vous avez forcément vu ces photos sur les réseaux sociaux, des dentistes posant quasiment nus dans leurs cabinets, avec le hashtag "DentisteàPoil". C'est un dentiste haut-savoyard qui en est à l'origine, pour demander au gouvernement des moyens afin exercer dans de bonnes conditions. Quelques jours après l'avoir découvert, Eric Sauty, décide de poser à son tour et de poster la photo, "c'est une action symbolique mais qui éclaire vraiment sur notre situation". Et d'expliquer,"au début de cette épidémie, on a donné toutes nos protections aux soignants qui en avaient le plus besoin, mais maintenant qu'on doit rouvrir on se retrouve sans rien !"

Une inquiétude économique également

Mais au manque de protections, s'ajoute maintenant le très probable manque à gagner poursuit le dentiste côte-d'orien. "On nous demande de rouvrir à partir de ce 11 mai avec un protocole très strict, mais tous ces équipements, blouses, sur blouses, charlottes masques vont coûter très cher".

Un cher réaménagement des cabinets dentaires

"Il faut entièrement réaménager nos locaux, et cela se fera avec une réduction de notre clientèle avec une seule personne par heure, pour ne traiter que les urgences et des petits soins."

"Je pense qu'on va travailler à perte"- Eric Sauty

Lui ne rouvrira que le 19 mai, justement pour prendre le temps de tout organiser et être complètement prêt pour accueillir ses patients. "On y va car notre état d'esprit c'est la continuité de service aux patients, on sait qu'on est très attendus", avant d'ajouter avec une pointe d'inquiétude, " mais ce sera très compliqué financièrement ces prochains mois."