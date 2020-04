Confinement : un four à pain à l'ancienne près de Nancy pour des livraisons solidaires

Un habitant de Chaligny (Meurthe-et-Moselle), pâtissier de formation, façonne et cuit depuis quelques jours du pain dans un four à bois fabriqué de toutes pièces par un voisin bricoleur. Objectif : livrer en priorité les personnes âgées ou à mobilité réduite de sa commune pendant le confinement.

Un four à pain à l'ancienne, fabriqué en quatre jours avec de la terre argileuse et du foin

Le four à pain à l'ancienne fait son retour à Chaligny ! Dans cette commune d'un peu moins de 2.900 habitants proche de Nancy et sans boulangerie, un habitant a lancé l'idée du "Pain des Voisins" pendant ce temps de confinement. Anthony Coëplet, 30 ans, est pâtissier de formation et travaille en tant que tourier chez un boulanger nancéien. Autrement dit, c'est lui qui prépare les pâtes des viennoiseries, des tartes et autres petits fours salés.

"En rentrant un dimanche matin du travail, j'ai constaté que beaucoup de personnes âgées avaient placé un cabas à leur fenêtre pour y mettre le pain ou d'autres commissions", explique le jeune père de famille. "Dans le haut du village où j'habite, c'est très pentu et je me suis dit que ce n'était pas forcément facile pour des personnes à mobilité réduite. Pourquoi ne pas fabriquer du pain et leur apporter ?"

Pour moi, c'est hyper valorisant, je suis super content !

Mais pour cela, il lui faut un four approprié. "Dans mon petit four de ménagère à la maison, je ne peux enfourner que deux petites baguettes !" Pierre, un voisin bricoleur, fabrique alors en quatre jours un four à pain au moyen de terre argileuse, de foin et de matériaux de récupération. Une semaine de séchage et quelques jours encore pour maîtriser la cuisson : "On s'est calés sur le temps de chauffe, à quelle température il faut enfourner car ce n'est pas une chaleur constante mais tombante puisqu'on retire les braises avant d'enfourner", indique Anthony Coëplet.

Une vingtaine de petites baguettes sont produites tous les deux jours - Page Facebook MadE in Bakery

Depuis, c'est une vingtaine de baguettes qu'il façonne et cuit tous les deux jours. Une pâte 100% levain qui donne un pain typé, au goût de bois. Les retours des voisins qu'il livre ? "Quand est-ce que tu en refais ? Tu repasses quand ?" s'amuse celui qui prépare en candidat libre un CAP de boulangerie. "Pour moi, c'est hyper valorisant, je suis super content !"

Un four à l'ancienne qu'Anthony Coëplet n'a pas envie de lâcher, une fois le confinement levé. "J'aimerais bien pérenniser ce four et essayer de faire du pain au moins une fois par semaine pour ramener un cœur boulanger à ce village qui n'en a plus."