Confinement : un jeune Basque de 20 ans bloqué à Hong-Kong

C’était son premier voyage. Sa façon de continuer à grandir, voir du pays et avoir une nouvelle expérience professionnelle à l’étranger. Âgé de 20 ans, Bastien Segry est depuis le mois de septembre à Hong-Kong. Parti pour un contrat de cuisinier d’un an dans un restaurant français. Sauf que l’arrivée du coronavirus a, comme beaucoup de français, bouleversé son séjour.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, restriction du personnel oblige, ce jeune basque n’a pas vu son contrat de travail renouveler au 31 mars. Depuis, sans travail, il vit à l’hôtel. “C’est extrêmement cher et qu’il n’aura pas les moyens de rester beaucoup plus longtemps, même avec notre aide financière”, explique sa grande sœur, Christina Dupuy, qui habite Anglet.

“Peur de se retrouver à la rue”

Elle a pourtant essayé de le faire revenir depuis. “J’ai appelé à de nombreuses reprises l’Ambassade de France à Hong Kong qui m’a renvoyé au Ministère des Affaires Etrangères, qui m'indique de lancer une cagnotte avec ma famille et me renvoie vers Air France en me disant que des vols commerciaux étaient affrétés pour les ressortissants français.” Les institutions se renvoient la balle, et aucun vol à destination de la France lui permettrait de rentrer, même avec plusieurs escales.

"Je ne sais plus quoi faire pour l'aider" - Christina Dupuy, à propos de son frère Copier

Aujourd’hui, Christina s’inquiète pour son frère. “Il a peur de se retrouver à la rue. Ne connaît personne sur place et ne parle pas forcément anglais. Il ne sait pas où il va aller et n’a personne vers qui se tourner.”

"Quelques milliers de ressortissants encore à l'étranger" ─ Jean-Baptiste Lemoyne

C'est impuissante que Christina lance un appel à l'aide aux autorités. “Je me dis : que fait la France ? J’ai entendu les discours du président de la République, j’avais beaucoup d’espoir pour son rapatriement - et je ne pense pas être la seule dans ce cas - mais toutes les personnes se ferment et personne ne me répond.”

Il reste encore "quelques milliers" de ressortissants bloqués à l’étranger disait en fin de semaine le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne.

Bastien, avec sa sœur Christina © Radio France - CD