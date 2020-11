Confinement : un Marseillais lance le #nettoietonkm pour ramasser les déchets pendant son heure de sortie

C'est une pratique qui est bien connue en Suède : "le plogging". Courir et ramasser les déchets trouvés sur son parcours en même temps. Plogging c'est le terme anglais en suédois on dit "plocka upp". Peu importe, c'est le concept qui a attiré Benjamin de Molliens, ce Marseillais de 33 ans pendant le confinement. En lançant le #nettoietonkm sur les réseaux sociaux il invite tout le monde à sortir pendant l'heure autorisée avec un sac poubelle et ramasser les déchets dans son quartier.

Dès son lancement l'opération rencontre un important succès. A chaque sortie, il nomme des personnes sur les réseaux sociaux, ses amis mais aussi des personnalités. Résultat ce "plogging" est aujourd'hui partagé dans toute la France, dans le nord comme sur la côte ouest. Chaque photo postée fait le tour des réseaux sociaux et à chaque fois ce sont des sacs poubelles bien remplis que l'on voit.

Le masque la "star" des déchets

Sans grande surprise, dans son quartier du Vallon des Auffes, Benjamin ramasse en quantité des masques, mais aussi des bouteilles en plastique, des mégots, des emballages... Il remplit un sac de 30 litres à chaque sortie et cela fait 16 jours que ça dure.

On trouve de tout : j'ai trouvé une bombe aérosol, une chaussure ! Il y a de la créativité dans les déchets

Benjamin de Molliens est sensibilisé à l'environnement et aux déchets depuis déjà plusieurs années, c'est un éco-aventurier, il l’un des participants l’aventure du Plastic Odyssey.