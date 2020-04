Confinement : un point d'accueil pour les victimes de violences conjugales à Auchan-Dury

Depuis ce mercredi, et pendant toute la durée du confinement en raison du coronavirus, une professionnelle de l'association Agena tient une permanence trois matinées par semaine dans la galerie Auchan à Dury au sud d'Amiens pour venir en aide aux personnes victimes de violences conjugales.

Trois matins par semaine et pendant toute la durée du confinement en raison du coronavirus, une assistante sociale de l'association Agena tient une permanence dans la galerie Auchan à Dury au sud d'Amiens. Il s'agit un point d'écoute et d'accueil mis en place dans un bureau du groupe Ceetrus, filiale d'Auchan entre les boutiques SFR et Kaporal.

De 10h à 12h

Ce point d'écoute est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. Des affiches l'indiquent dans la galerie et les agents de sécurité sont là pour orienter les personnes. Des annonces sonores sont aussi diffusées chaque demi-heure dans le centre commercial.

Un lieu stratégique pour toucher un maximum de personnes

Ce dispositif s'ajoute au dispositif d'alerte mis en place dans les pharmacies pendant cette période de confinement. Pour la directrice d'Agena, "c'est un lieu stratégique pour toucher un maximum de personnes. Ca peut être les victimes mais aussi leurs _proches_. L'idée d'être au coeur de l'activité comme peuvent l'être les centres commerciaux, c'est un atout".

Pas seulement pour les situations urgentes

"La victime qui viendra nous voir n'est pas spécialement dans l'obligation d'être prête à partir. Elle peut avoir besoin d'échanger avant de prendre une décision. On peut recevoir à la fois des situations dites d'urgence tout comme des situations de réflexion et nous on apportera un conseil" explique la directrice de l'association Agena.

En dehors de ces permanences, l'association Agena est joignable du lundi au vendredi au 03.22.52.09.52