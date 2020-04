Confinement : un ramadan pas comme les autres pour les musulmans franciliens

"J'espère fêter l'Aïd el-Fitr avec ma famille !". Omar qui vit en colocation avec deux amis à Paris, s'attend à un ramadan plutôt particulier à cause du confinement. "Le ramadan c'est le moment de faire preuve de solidarité, de renouer les liens familiaux, et le fait de ne pas être avec la communauté musulmane, c'est assez étrange", explique-t-il. Ce qui lui manque le plus ? "Très clairement les plats de ma mère ! Toutes les mères musulmanes pensent que nos estomacs sont sans fond..." plaisante-t-il.

Les commerçants s'adaptent

Epiceries, pâtisseries, boucheries hallal doivent s'adapter au confinement. Les commerçants, en plus d'avoir mis en place des mesures sanitaires dans leurs boutiques, livrent à domicile. "On a adapté notre façon de travailler, raconte Abasamata, boucher à Gentilly, alors qu'on n'est pas plus nombreux, et certains de mes employés ont fait valoir leur droit de retrait". Il fait néanmoins appel à un livreur pour honorer les commandes par téléphone.

Les mosquées aussi rivalisent d'idées pour maintenir le lien avec leurs fidèles. Dans le Val-de-Marne, des chaînes Youtube ont même été créées pour l'occasion. "Nous utilisons les moyens technologiques contemporains pour nous adapter à la situation, nous ne le faisons pas pour nous, mais à la demande de nos coreligionnaires qui sont en demande de ces prêches", affirme l'imam Mamoun Abdelali. A cause du confinement, les musulmans ne pourront pas se réunir pour les prières de Tarawih, le soir, à la mosquée, comme d'habitude pendant le ramadan.