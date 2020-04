Confinement : un site d'entraide entre particuliers propose offres et demandes de services près de chez vous

Comment faire pour aider des voisins ou des personnes dans sa commune en plein confinement ? Un site d'entraide entre particuliers, en ligne depuis début avril, se propose de répertorier des annonces d'offres et demandes de service. C'est gratuit, simple, rapide. Ici, pas question d'argent.

Si vous pensez à un site de petites annonces entre particuliers, vous allez rapidement penser au site "Le Bon Coin". Mais là, il n'est pas question de vente matérielle, pas de transaction : le site "Solidarité Confinement", en ligne depuis début avril, recense des offres et demandes de services entre particuliers. Tout est gratuit, simple, pas besoin de créer un compte ni mot de passe. Alors que les Français sont entrés en confinement le 17 mars, afin de contenir la pandémie de coronavirus, ce site propose des annonces d'aide à domicile, du jardinage, imprimer des documents, de faire vos courses, etc.

Relayer un élan de solidarité partout en France

Le site "Solidarité Confinement" a été créé et mis sur pied par Charles Reinert, un habitant du Val-d'Oise, âgé de bientôt 30 ans. Dessinateur de presse ("Les dessins de Carlito") depuis 2013, il est surtout développeur web de formation. Pour ses humeurs quotidiennes à travers des croquis, il a l'habitude de consommer l'information dans les journaux, sur le web, à la télévision ou à la radio, d'"aller à la pêche aux informations". Il s'est donc vite aperçu que les initiatives solidaires se multipliaient "entre voisins, dans les villes, pour le personnel soignant". "Je me suis dit : 'pourquoi ne pas tout centraliser sur une plate-forme et que cela puisse aider tout le monde ?'", explique Charles Reinert. "C'est une initiative transparent, personnelle, celle d'un particulier, ça ne vient pas d'une entreprise. C'est altruiste. J'ai eu l'idée là tout seul dans ma chambre alors que je suis confiné comme tout le monde."

Proposer des services pendant le confinement et après

Le site est gratuit et ne nécessite pas que les usagers créent un compte ou mot de passe. Charles Reiner y tient également : "il n'y a aucun bénéfice, aucun retour financier". Seuls un prénom, la commune, un courriel de contact ou numéro de téléphone (facultatif) sont à renseigner tout comme une petite description de l'annonce. "Il n'y a pas non plus de stockage des données" explique le créateur du site. "Il faut que ce soit simple, accessible à tout le monde et rapide. C'est juste de la mise en relation, du service humain."

Charles Reinert s'est mis en relation avec quelques associations, organismes non-gouvernementaux ou pouvoirs publics. Le site est étendu à tout le territoire français, en métropole et en Outre-mer. Les annonces peuvent venir en aide à des personnes âgées, en situation de handicap ou isolées. Il est né en période de confinement "mais il a vocation à continuer après. Il évoluera sur le long terme. Cela n'est pas qu'un one-shot sur quelques semaines."

Quels services pouvons-nous proposer à nos voisins ?

Acheter des médicaments

Aide aux devoirs

Aide à domicile

Emmener chez le médecin

Garder des enfants

Imprimer du matériel 3D

Mécanique automobile

Assistance informatique

Cours de musique

Donner des denrées au personnel soignant

Donner du matériel médical

Emmener un animal chez le vétérinaire

Faire les courses

Garder des enfants

Héberger du personnel soignant

Imprimer des documents

Jardinage

Livraison repas

Prendre des nouvelles

Sortir les animaux

Autre

Un aperçu du site "solidariteconfinement.fr"

La page d'accueil avec une partie où déposer ou consulter des annonces (à gauche) et à droite une carte pour accéder aux annonces déposées selon le département de son choix.

solidariteconfinement.fr

Il est possible de choisir plusieurs catégories de services lors du dépôt d'une annonce.

solidariteconfinement.fr

Quelques informations basiques lors du dépôt d'une annonce : prénom, ville, commune, courriel, description, sans création de compte sur le site.

solidariteconfinement.fr

Les annonces d'offres de service quand vous cliquez sur la carte des départements.

solidariteconfinement.fr

D'autres sites solidaires en cette période de confinement