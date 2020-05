Confinement : un ticket de caisse pour aider au signalement des violences

Ce sont de simples tickets de caisse, mais dans cette période de confinement, ils pourraient bien sauver des vies. Celles de femmes, d’hommes aussi ou d’enfants, victimes de violences à la maison. Pour les aider à se signaler, depuis ce samedi, un magasin fait imprimer sur ces fameux coupons trois numéros. C’est une première en Paca, et ça se passe au centre Leclerc de Cogolin, dans le Golfe de Saint-Tropez. L’enseigne s’est associée aux forces de l’ordre.

Améliorer la prise en charge

Car en effet, l’un des objectifs, c’est d’accélérer la prise en charge des victimes en cas d’urgence : "Si une victime fait le 17, immédiatement, il y aura une patrouille qui viendra la prendre en charge où qu’elle se trouve, que ce soit à Leclerc ou chez elle", explique le Chef d’escadron Jean-Baptiste Lecaillon qui commande la compagnie de gendarmerie de Gassin – Saint-Tropez.

Les victimes, mais aussi les témoins de ces violences qui se déroulent dans la sphère privée, peuvent contacter les forces de l’ordre, mais pas seulement : "Sur le tickets de caisse, il y a plusieurs numéro, le 17, bien sûr, mais aussi le 114 et le 3919 qui est dédié aux victimes de violences conjugales", détaille Jean-Baptiste Lecaillon.

Toucher le plus de victimes possibles

L’intérêt de diffuser ces contacts sur des tickets de caisse est de toucher le plus de victimes possible, en particulier les femmes, à un moment où elles peuvent être seules, pendant les courses, donc, puisque c’est l’une des rares sorties autorisées pendant le confinement : "Actuellement, on a pu constater qu’il y avait une légère baisse des dépôts de plainte. Ça ne veut pas dire qu’il y a moins de violences, au contraire, embraye le chef d’escadron. Ça peut vouloir dire que les victimes ont plus de mal à déclarer les faits qu’elles subissent."

Pour leur venir en aide, d’autres magasins varois pourraient adopter ces nouveaux tickets de caisse dans les prochaines semaines.