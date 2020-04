Confinement : une attestation de déplacement simplifiée pour les personnes handicapées

Une attestation de déplacement simplifiée officielle est dorénavant disponible pour les personnes en situation de handicap mental, celles qui ont des difficultés avec la lecture, ou encore les non-francophones. Elle est écrite en langage facile à lire et facile à comprendre (Falc).

Ce document va être utile à des centaines de personnes en Limousin. Une attestation de déplacement simplifiée est maintenant disponible.

En cette période de confinement, tout le monde doit avoir une attestation pour sortir, mais le document est un peu aride. Une version plus accessible était donc nécessaire pour les personnes en situation de handicap mental, celles qui ont des difficultés avec la lecture et l'écriture, ou encore les personnes non-francophones.

Des phrases simples et courtes et des pictogrammes

Cette attestation est beaucoup plus aérée que l’attestation générique. Les phrases sont courtes, simples et rédigées dans une police suffisamment grosse. Elles sont écrites selon la méthode "facile à lire et facile à comprendre" (Falc).

l'attestation facile à lire et facile à comprendre se présente ainsi - Camille André

Les motifs de sortie sont par exemple rédigés de manière simplifiée. On peut choisir : « pour aller travailler », « Pour acheter à manger » etc. Chaque ligne s’accompagne d’un pictogramme comme un panier de courses par exemple.

Un document officiel

Ce document est officiel. Les forces de l'ordre du Limousin en ont reçu ces dernières semaines. Vous pouvez télécharger cette attestation ici.

Ce langage « Facile à lire et à comprendre », est de plus en plus utilisé dans les documents officiels, notamment pour les élections ou encore dans certaines administrations comme pôle emploi.