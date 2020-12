Confinement - "Une catastrophe économique sans nom", pour le cinéma le Sémaphore à Nîmes

Pas de "happy end" pour la culture en 2020: fin prêts à rouvrir le 15 décembre, cinémas, théâtres et musées n'ont désormais plus de perspective précise de réouverture avant le 7 janvier, au moins. Un coup dur pour les cinémas comme le Sémaphore à Nîmes ou encore Le Capitole à Uzès.

Les établissements accueillant du public comme les cinémas, les théâtres ou les musées restent donc fermés trois semaines de plus. Jusqu'au 4 janvier. Même s'il s'y attendait, c'est la douche froide pour Jean-Sylvain Minsen, le patron du cinéma le Sémaphore à Nîmes. " On a déjà perdu une des meilleures périodes de fréquentation avec les vacances de la Toussaint. Et on en prend une seconde avec Noël"

"A Noël, il y avait des films enfants, des films familles, des films comédie. J'avais fini mon programme hier soir ! On n'a pas travaillé pour grand-chose", confie Jean Rochas, PDG du cinéma le Capitole d'Uzès, le plus ancien cinéma de France encore ouvert. " Ce qui va être compliqué c'est l'avenir : la masse salariale, les congés payés. J'appréhende beaucoup 2021 et 2022. On fera tout pour résister, il est hors de question qu'on ferme cette entité historique. C'est un cinéma ouvert depuis 1911, il n'avait jamais fermé jusqu'au mois de mars cette année".

"Je comprends les raisons sanitaires. Je ne suis pas stupide. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut chanter dans une église sans être masqué, et on ne peut donc pas aller dans une salle de cinéma ..masqué. faudra qu'on m'explique", Sylvain Minsen, le patron du cinéma le Sémaphore à Nîmes, sur France Bleu Gard Lozère

Jean Sylvain Minsen envisage de faire comme les commerçants quand ils étaient fermés. Il souhaite ouvrir le cinéma mais en interdire l'accès avec une table, uniquement pour permettre aux spectateurs qui le souhaitent de venir souscrire un abonnement, en soutien.