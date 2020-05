Confinement : une cérémonie du 8 mai "frustrante" à Buros

C'est un 8 mai très particulier en cette période de confinement pour Buros. Partout les cérémonies ont été réduites à leurs plus simples expressions. Le préfet a donner des directives : pas plus de 5 personnes devant le monument aux morts. Ce vendredi matin, le maire Thierry Carrère, encadré par deux conseillers municipaux, a déposé une gerbe avant d’observer une minute de silence. Pas de public, pas de musique et pas de porte-drapeaux. Ce n’est pas dans les habitudes de Buros. Surtout que la commune avait l'intention, lors de cette cérémonie, de rendre hommage à un des siens, Nicolas Mégard mort au Mali avec six autres militaires du 5ème Régiment d'Hélicoptère de Combat de Pau. D'ailleurs sa veuve est passée avec ses enfants, en toute discrétion, avant d'aller se recueillir au cimetière.