Confinement : une dictée quotidienne à faire en famille en s'amusant

Se détendre, se cultiver, et pourquoi pas travailler son ortographe ? C'est ce que l'application Orthodidacte co-condée par Guillaume Terrien*. Il propose ainsi une dictée chaque jour à 10h.

"Pour ne pas perdre son français pendant le confinement, cette application propose une dictée originale " explique Guillaume Terrien, invité de France Bleu Paris ce lundi matin. Un outil simple d'utilisation :"Il s’agit d’une dictée numérique, donc _on écoute la dictée, on la tape directement sur le logiciel, sur l’application. On valide et on obtient un corrigé personnalisé et instantané_".

"Les textes proposés sont choisis pour l’occasion. Ils parlent par exemple des bienfaits -ou non- du confinements, qui ne seront pas sans rappeler d’éventuelles situations cocasses aux jeunes et aux moins jeunes" poursuit le cofondateur de l'application.

Toute la famille peut s'y mettre

Un paragraphe supplémentaire pour les adultes est proposé depuis ce lundi. "Donc toute la famille peut s’y mettre !"

* Guillaume Terrien, cofondateur d’Orthodidacte, est champion de France de dictée (ainsi qu'en Suisse et que dans les pays francophones d'Afrique. Il a également été le plus jeune candidat à remporter la dictée de Pivot.