Confinement : une famille du Vaucluse propose un concert de musique en ligne à partir de son jardin

Ils ont baptisé leur initiative « Virtual International Kids & Chubby Live Concert » . Ce samedi ils joueront à l'intention d'un public connecté et confiné leur répertoire peaufiné depuis quatre ans dans les villages alentour du leur. Depuis le confinement dans leur maison de Caromb, dans le Comtat Venaissin en Vaucluse, aucune journée ne se passent sans brancher les amplis et répéter.

Ils invitent donc ce soir à partir de 18h le public à suivre ce live mais aussi à échanger entre les morceaux et après le concert grâce aux commentaires en ligne . Le groupe est composé de Tom – 14 ans – batterie et chant, Hugo – 16 ans – basse et chant et Stéphane – le papa – guitare et chant. Leur style : des reprises de tubes de la pop , du rock et même du punk. Un concert de plus d'une heure qui se déroulera dans le jardin de la maman.

Les contacts pris sur les réseaux sociaux leur assurent déjà, disent-ils, des spectateurs bien sûr en Vaucluse ou en région Parisienne, mais aussi en Allemagne, Turquie, Argentine, Belgique, et Angleterre.

A suivre sur le lien : https://www.youtube.com/channel/UCZv51A_VN_7TLnhPu5iz2-g